Влада невизнаного Придністров’я хоче повернути історичні назви низці вулиць Тирасполя, які зараз носять імена європейських комуністичних діячів.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Лідер регіону Вадим Красносельський закликав міську владу Тирасполя повернути історичні назви трьом вулицям міста.

"У нас є вулиці з дивними назвами – Карла Лібкнехта, Рози Люксембург, Клари Цеткін. Що вони зробили для Придністров’я?.. Тому паралельно, як зробили з Покровською вулицею, потрібно переглянути назви деяких вулиць. Не усіх, звісно", – сказав Красносельський.

Вулиця Лібкнехта у Тирасполі колись називалась Ремісничою, Рози Люксембург – Капличною.

Остаточне перейменування центральної вулиці Тирасполя на Покровську сталося ще у 2023 році. Протягом 10 років перед цим ще зберігалася назва "25 жовтня", але паралельно вживалося і "Покровська".

Нагадаємо, у лютому Придністров'я демонтувало блокпости на в’їзді у регіон у рамках "газової домовленості" з Кишиневом.

У столиці Латвії Ризіпісля тривалих суперечок демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії.