У Ризі після тривалих суперечок демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії 

У столиці Латвії Ризі за рішенням міськради демонтували пам’ятник російському полководцю періоду наполеонівських воєн Михаїлу Барклаю-де-Толлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Фото демонтажу увечері 30 жовтня опублікував мер Вільніс Кірсіс, підписавши, що "Еспланадну площу звільнили від символу імперіалізму".

Esplanādes laukums ir brīvs no krievu imperiālisma simbola. 🇱🇻 pic.twitter.com/XubZCA1HTM Реклама: October 31, 2024

Демонтували саму статую де Толлі, а також оригінальний п’єдестал, який зберігся з початку ХХ сторіччя. Пам’ятник полководцю у Ризі є копією першого пам’ятника Барклаю де Толлі, який відкрили у 1913 році, а вже у 1915 знесли, залишивши лише п’єдестал. Новий пам’ятник встановили у 2002 році з ініціативи ризького бізнесмена Євгеніса Гомберга та за погодженням з містом.

Обговорення подальшої долі пам’ятника де Толлі на хвилі декомунізації і деколонізації публічного простору після 2022 року супроводжувалось запеклими суперечками.

У вересні Рада з питань пам’ятників у Ризі вирішила не прибирати де Толлі з публічного простору. Невдовзі після того його облили фарбою, а суперечки не припинилися.

Врешті у жовтні 2024 року міська рада погодила його демонтаж і переміщення з публічного простору. Демонтований пам’ятник передадуть Гомбергу – ініціатору його встановлення.



