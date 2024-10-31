Укр Рус Eng

У Ризі після тривалих суперечок демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії 

фото
Новини — Четвер, 31 жовтня 2024, 11:44 — Марія Ємець

У столиці Латвії Ризі за рішенням міськради демонтували пам’ятник російському полководцю періоду наполеонівських воєн Михаїлу Барклаю-де-Толлі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Фото демонтажу увечері 30 жовтня опублікував мер Вільніс Кірсіс, підписавши, що "Еспланадну площу звільнили від символу імперіалізму". 

Демонтували саму статую де Толлі, а також оригінальний п’єдестал, який зберігся з початку ХХ сторіччя. Пам’ятник полководцю у Ризі є копією першого пам’ятника Барклаю де Толлі, який відкрили у 1913 році, а вже у 1915 знесли, залишивши лише п’єдестал. Новий пам’ятник встановили у 2002 році з ініціативи ризького бізнесмена Євгеніса Гомберга та за погодженням з містом.

Обговорення подальшої долі пам’ятника де Толлі на хвилі декомунізації і деколонізації публічного простору після 2022 року супроводжувалось запеклими суперечками. 

У вересні Рада з питань пам’ятників у Ризі вирішила не прибирати де Толлі з публічного простору. Невдовзі після того його облили фарбою, а суперечки не припинилися.

Врешті у жовтні 2024 року міська рада погодила його демонтаж і переміщення з публічного простору. Демонтований пам’ятник передадуть Гомбергу – ініціатору його встановлення. 


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія
Реклама: