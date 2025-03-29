Спецслужби Польщі допоможуть з пошуком зниклої речниці органу опозиції Білорусі

Польські служби підтримають роботу з пошуку зниклої речниці Координаційної ради Білорусі – керівного органу білоруської опозиції в екзилі – Анжеліки Мельникової, яку востаннє бачили в Польщі.

Про це заявив речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський, повідомляє "Європейська правда".

Добжинський повідомив, що служби Польщі отримали інформацію про зникнення Мельникової кілька днів тому.

"За інформацією польських і партнерських служб, ця особа вже багато тижнів перебуває за межами Польщі. Польські служби будуть підтримувати діяльність служб інших країн і Координаційної ради Білорусі з метою встановлення місцеперебування пані Мельникової", – написав він на Х.

Фото: Координаційна рада Білорусі

Напередодні про зникнення Мельникової заявили в Координаційній раді Білорусі. Разом із жінкою зникли і її доньки 6 і 12 років, які жили з нею у Варшаві.

У Координаційній раді тоді зазначили, що представники демократичних сил Білорусі залишаються пріоритетними цілями спецслужб білоруського та російського режимів.

Водночас, за інформацією порталу "Наша Ніва", Мельникова нібито виїхала до Великої Британії.

Анжеліка Мельникова покинула Білорусь після того, як її двічі затримували під час протестів у країні в 2020 році. Спікерка білоруської Координаційної ради також працює з білоруським опозиціонером Павлом Латушкою в Національній антикризовій раді Білорусі, яку той очолює.

Читайте також інтервʼю "ЄвроПравди" з головою білоруської опозиції Світланою Тихановською: У Білорусі можливий переворот, і тут свою роль можуть зіграти білоруси з ЗСУ.