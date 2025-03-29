Спецслужбы Польши помогут с поиском пропавшей пресс-секретаря органа оппозиции Беларуси

Польские службы поддержат работу по поиску пропавшей пресс-секретаря Координационного совета Беларуси – руководящего органа белорусской оппозиции в изгнании – Анжелики Мельниковой, которую последний раз видели в Польше.

Об этом заявил представитель Министерства внутренних дел Польши Яцек Добжинский, сообщает "Европейская правда".

Добжинский сообщил, что службы Польши получили информацию об исчезновении Мельниковой несколько дней назад.

"По информации польских и партнерских служб, это лицо уже много недель находится за пределами Польши. Польские службы будут поддерживать деятельность служб других стран и Координационного совета Беларуси с целью установления местонахождения госпожи Мельниковой", – написал он на Х.

Фото: Координационный совет Беларуси

Накануне об исчезновении Мельниковой заявили в Координационном совете Беларуси. Вместе с женщиной исчезли и ее дочери 6 и 12 лет, которые жили с ней в Варшаве.

В Координационном совете тогда отметили, что представители демократических сил Беларуси остаются приоритетными целями спецслужб белорусского и российского режимов.

В то же время, по информации портала "Наша Нива", Мельникова якобы выехала в Великобританию.

Анжелика Мельникова покинула Беларусь после того, как ее дважды задерживали во время протестов в стране в 2020 году. Спикер беларусского Координационного совета также работает с беларусским оппозиционером Павлом Латушкой в Национальном антикризисном совете Беларуси, который тот возглавляет.

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