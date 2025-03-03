Макрон і Стармер виступили з ідеєю "часткового перемир’я" для України й РФ на місяць

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він та британський прем’єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як пише "Європейська правда", про це Макрон заявив в інтерв’ю Le Figaro дорогою на саміт* європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України.

Макрон не довіряє тому "перемир’ю", про яке можуть домовитись США і Росія, та переконаний, що Путін добиватиметься приниження України та передусім її роззброєння.

Президент розповів, що альтернативно він і британський прем’єр Кір Стармер винесли на обговорення ідею про "часткове перемир’я" тривалістю один місяць – "у небі, на морі та у питанні енергетичної інфраструктури".

Макрон назвав перевагою такого "часткового" перемир’я те, що його дотримання можливо буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність сухопутного фронту є велетенською і там контролювати це буде набагато важче.

"Потрібно розуміти, що протяжність фронту зараз – як відстань від Парижа до Будапешта", – зазначив президент Франції.

Водночас Макрон сказав, що про можливе введення контингену союзників в Україну у рамках гарантій безпеки "у найближчі тижні" не йдеться.

"Питання про те, як використати цей час, щоб спробувати отримати досяжне перемир’я, з перемовинами, які можуть тягтися багато тижнів, а потім, коли мирна угода буде підписана – (почати) розгортання", – зазначив президент Франції.

"Ми прагнемо миру. Але не хочемо його "будь-якою ціною", без жодних гарантій", – додав він.

Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що Британія готова підтримати "коаліцію охочих" – "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.

*У початковій версії новини помилково зазначалося, що Макрон давав інтерв'ю після саміту у Лондоні. Перепрошуємо за помилку.

