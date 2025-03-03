Макрон и Стармер выступили с идеей "частичного перемирия" для Украины и РФ на месяц

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он и британский премьер Кир Стармер имеют идею относительно начального "частичного" прекращения боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергосистемы.

Как сообщают французские СМИ, пишет "Европейская правда", об этом Макрон заявил в интервью Le Figaro после саммита европейских лидеров в Лондоне по поддержке Украины.

Эмманюэль Макрон сказал, что он и Стармер имеют идею "перемирие в воздухе, на море и в вопросе энергетической инфраструктуры" в российско-украинской войне продолжительностью один месяц, что могло бы стать шагом к дальнейшим переговорам.

Макрон назвал преимуществом такого "частичного" перемирия то, что его соблюдение возможно будет как-то измерить и проконтролировать, тогда как протяженность сухопутного фронта является огромной и там контролировать это будет гораздо труднее.

В то же время Макрон сказал, что о возможном введении контингента союзников в Украину в рамках гарантий безопасности "в ближайшие недели" речь не идет.

"Вопрос о том, как использовать это время, чтобы попытаться получить достижимое перемирие, с переговорами, которые могут тянуться много недель, а затем, когда мирное соглашение будет подписано – развертывание", – отметил президент Франции.

"Мы стремимся к миру. Но не хотим его "любой ценой", без каких-либо гарантий", – добавил он.

Британский премьер Кир Стармер заявил, что Британия готова поддержать "коалицию готовых" - "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.