Як підтримка команди Трампа може привести до влади у Румунії відкритих українофобів

Тривалий час Румунія видавалася острівцем стабільності на тлі високої політичної турбулентності у регіоні.

Проте події кінця минулого року стали тривожним дзвіночком, який засвідчив, що не все так спокійно і стабільно.

А нинішній рік лише посилив ці ризики.

Про зростаючий ризик перемоги на виборах президента Румунії ультраправого політика і те, які наслідки це може мати, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука Ідеальний шторм на кордоні України: чому проросійський популіст може очолити Румунію. Далі – стислий її виклад.

Події останніх місяців повністю зруйнували уявлення про Румунію як острівець політичної стабільності.

Президентські вибори довелося скасувати через перемогу у першому турі ультраправого кандидата з антиєвропейськими та проросійськими поглядами Келіна Джорджеску.

Який до того ж маніпулював громадською думкою через соціальні медіа та, згідно з заявами румунських спецслужб, мав підтримку з боку РФ.

А за результатами парламентських виборів, які відбулися 1 грудня 2024 року, майже третину місць здобули представники ультраправих сил: Альянс за об’єднання румунів (AUR), партія "SOS Румунія", та Партія молодих людей (POT).

Усі ці політичні сили прямо чи опосередковано служать нині опорою для другої спроби Келіна Джорджеску здобути у Румунії посаду президента на виборах у травні.

Крім того, дедалі частіше подейкують, що Келін Джорджеску спирається не лише на ультраправих співвітчизників та російських покровителів, але й на нову американську адміністрацію.

І цьому є певні докази. Достатньо згадати, як у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидент США Джей Ді Венс кілька разів згадав про президентські вибори в Румунії і обурився тим, що їх скасували рішенням Конституційного суду через перемогу в першому турі антиєвропейського кандидата.

Підкидав хмизу в багаття й Ілон Маск, який засудив дії румунської влади проти Джорджеску.

Ба більше, Джорджеску пов’язують із Робертом Кеннеді-молодшим, новим міністром охорони здоров’я США.

Зв’язки з росіянами та американцями, а також підтримка ультраправих сил цілком можуть зробити Келіна Джорджеску новим президентом.

Це щонайменше створило б вісь напруги між президентом та урядом, адже Джорджеску прагне повалити уряд нинішнього прем’єра Марчела Чолаку, і в урядовій коаліції це розуміють.

Румунська влада може спробувати відсторонити Келіна Джорджеску. Вже зараз за рішенням суду від 28 лютого він перебуває під судовим наглядом, не може виїздити за кордон та з’являтися у медіа, включно із соціальними медіа.

Звинувачення доволі серйозні: підбурювання проти конституційного ладу, поширення неправдивої інформації, фінансові махінації та сприяння впливу іноземних структур.

Щодалі йтиме розслідування, то ймовірніше знаходитимуться додаткові аргументи для зняття Джорджеску з перегонів.

У разі такого сценарію в ультраправих є план "Б". Очільник AUR Джордже Сіміон вже оголосив, що у такому разі підхопить прапор Джорджеску і піде на вибори з його політичною програмою. І ось тут події можуть розгортатися за зовсім несподіваною траєкторією.

Він може стати більш компромісною фігурою.

Для України такий сценарій також не є бажаним.

Докладніше – в матеріалі Сергія Герасимчука Ідеальний шторм на кордоні України: чому проросійський популіст може очолити Румунію.