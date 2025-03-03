Как поддержка команды Трампа может привести к власти в Румынии открытых украинофобов

Долгое время Румыния казалась островком стабильности на фоне высокой политической турбулентности в регионе.

Однако события конца прошлого года стали тревожным звоночком, который показал, что не все так спокойно и стабильно.

А нынешний год только усилил эти риски.

О возросшем риске победы на выборах президента Румынии ультраправого политика и том, к каким последствиям это может привести, читайте в статье эксперта Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука Идеальный шторм на границе Украины: почему пророссийский популист может возглавить Румынию. Далее – краткое ее изложение.

События последних месяцев полностью разрушили представление о Румынии как островке политической стабильности.

Президентские выборы пришлось отменить из-за победы в первом туре ультраправого кандидата с антиевропейскими и пророссийскими взглядами Келина Джорджеску.

Который к тому же манипулировал общественным мнением через социальные медиа и, согласно заявлениям румынских спецслужб, имел поддержку со стороны РФ.

А по результатам парламентских выборов, которые состоялись 1 декабря 2024 года, почти треть мест получили представители ультраправых сил: Альянс за объединение румын (AUR), партия "SOS Румыния", и Партия молодых людей (POT).

Все эти политические силы прямо или косвенно служат сейчас опорой для второй попытки Келина Джорджеску получить в Румынии пост президента на выборах в мае.

Кроме того, все чаще поговаривают, что Кэлин Джорджеску опирается не только на ультраправых соотечественников и российских покровителей, но и на новую американскую администрацию.

И этому есть определенные доказательства. Достаточно вспомнить, как в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс несколько раз упомянул о президентских выборах в Румынии и возмутился тем, что их отменили решением Конституционного суда из-за победы в первом туре антиевропейского кандидата.

Подбрасывал хворост в костер и Илон Маск, который осудил действия румынских властей против Джорджеску.

Более того, Джорджеску связывают с Робертом Кеннеди-младшим, новым министром здравоохранения США.

Связи с русскими и американцами, а также поддержка ультраправых сил вполне могут сделать Келина Джорджеску новым президентом.

Это как минимум создало бы ось напряжения между президентом и правительством, ведь Джорджеску стремится свергнуть правительство нынешнего премьера Марчела Чолаку, и в правительственной коалиции это понимают.

Румынская власть может попытаться отстранить Келина Джорджеску. Уже сейчас по решению суда от 28 февраля он находится под судебным надзором, не может выезжать за границу и появляться в медиа, включая социальные медиа.

Обвинения довольно серьезные: подстрекательство против конституционного строя, распространение ложной информации, финансовые махинации и содействие влиянию иностранных структур.

Чем дальше будет идти расследование, тем вероятнее будут находиться дополнительные аргументы для снятия Джорджеску с гонки.

В случае такого сценария у ультраправых есть план "Б". Глава AUR Джордже Симион уже объявил, что в таком случае подхватит флаг Джорджеску и пойдет на выборы с его политической программой. И вот тут события могут разворачиваться по совершенно неожиданной траектории.

Он может стать более компромиссной фигурой.

Для Украины такой сценарий также не является желательным.

Подробнее – в материале Сергея Герасимчука Идеальный шторм на границе Украины: почему пророссийский популист может возглавить Румынию.