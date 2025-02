МЗС Румунії відповіло Маску, який обурився затриманням Джорджеску

У Міністерстві закордонних справ Румунії відреагували на критику затримання антизахідного екскандидата в президенти Келіна Джорджеску з боку з боку Ілона Маска.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи затримання Джорджеску, Маск у середу написав у своєму X (Twitter), що в Румунії "заарештували людину, яка набрала найбільше голосів на президентських виборах в Румунії", і що це "ненормально".

У відповідь на пост Маска речник румунського МЗС Андрей Тарнеа заявив, що правосуддя в Румунії є незалежним, і "ніхто не стоїть над законом".

"Система правосуддя повинна функціонувати без тиску та втручання. Республіка Румунія є демократичною правовою державою, і влада зосереджується на забезпеченні вільних, коректних і прозорих виборів", – зазначив він.

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu