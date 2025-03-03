Президент Литви вважає, що треба продовжити транзит газу в Калінінград, щоб не провокувати РФ

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує Вільнюсу продовжити контракт на транзит газу для Калінінградської області Росії, але не створювати через це кризу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Я не думаю, що ми повинні провокувати Росію тут, тому що нам потрібно вирішувати питання транзиту, які виникли природним чином – природний газ, пересування людей і товарів – щоб забезпечити нормальне сполучення з Калінінградом", – сказав Науседа.

"Створення штучних криз у цій ситуації лише спровокує конфлікт і ескалацію кризи", – додав він.

Цього року Вільнюс вестиме переговори з Росією та Європейським Союзом про продовження контракту на транзит природного газу через Литву до Калінінградської області.

Чинний 10-річний контракт на транзит газу, підписаний між оператором газотранспортної системи Литви Amber Grid і російським газовим гігантом "Газпром" наприкінці грудня 2015 року, закінчується наприкінці 2025 року.

Попередній контракт був підписаний наприкінці 1999 року.

У квітні 2022 року Литва повністю припинила імпорт російського газу, за винятком транзиту через свою територію до Калінінграда.

Як повідомлялося, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо вимагає, аби на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, інакше погрожує заблокувати висновки саміту.