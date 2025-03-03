Президент Литвы считает, что надо продолжить транзит газа в Калининград, чтобы не провоцировать РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает Вильнюсу продлить контракт на транзит газа для Калининградской области России, но не создавать из-за этого кризис.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Я не думаю, что мы должны провоцировать Россию здесь, потому что нам нужно решать вопросы транзита, которые возникли естественным образом – природный газ, передвижение людей и товаров – чтобы обеспечить нормальное сообщение с Калининградом", – сказал Науседа.

"Создание искусственных кризисов в этой ситуации лишь спровоцирует конфликт и эскалацию кризиса", – добавил он.

В этом году Вильнюс будет вести переговоры с Россией и Европейским Союзом о продлении контракта на транзит природного газа через Литву в Калининградскую область.

Действующий 10-летний контракт на транзит газа, подписанный между оператором газотранспортной системы Литвы Amber Grid и российским газовым гигантом "Газпром" в конце декабря 2015 года, заканчивается в конце 2025 года.

Предыдущий контракт был подписан в конце 1999 года.

В апреле 2022 года Литва полностью прекратила импорт российского газа, за исключением транзита через свою территорию в Калининград.

Как сообщалось, словацкий премьер-министр Роберт Фицо требует, чтобы на саммите Европейского Союза 6 марта было принято решение о возобновлении транзита российского газа через Украину, иначе угрожает заблокировать выводы саммита.