У Британії кажуть про кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні

У Великій Британії заявили, що на столі переговорів є кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні.

Про це заявив речник британського прем’єра Кіра Стармера, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ця заява після того, як французький президент Емманюель Макрон висловив ідею щодо початкового "часткового" припинення бойових дій між РФ та Україною – у небі, на морі та щодо атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не хочу вдаватися до коментарів щодо цих варіантів", – сказав речник Стармера.

У неділю Стармер приймав саміт європейських лідерів у Лондоні і заявив, що за його підсумками було домовлено розробити мирний план щодо України і представити його Сполученим Штатам.

Дорогою на саміт Макрон підняв питання про можливість встановлення місячного перемир'я, водночас інші лідери наразі не висловили підтримку ідеї французького президента.

Очільник уряду Британії також заявив про готовність підтримати "коаліцію охочих" – "чоботами на землі і літаками в повітрі".

Стармер також оголосив про надання Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (2 мільярди доларів) на закупівлю 5 тисяч зенітних ракет.