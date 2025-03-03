В Британии говорят о нескольких предложениях по прекращению огня в Украине

В Великобритании заявили, что на столе переговоров есть несколько предложений по возможному прекращению огня в Украине.

Об этом заявил представитель британского премьера Кира Стармера, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Это заявление после того, как французский президент Эмманюэль Макрон высказал идею о начальном "частичном" прекращении боевых действий между РФ и Украиной – в небе, на море и по атакам на объекты энергетической инфраструктуры.

"Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не хочу прибегать к комментариям относительно этих вариантов", – сказал представитель Стармера.

В воскресенье Стармер принимал саммит европейских лидеров в Лондоне и заявил, что по его итогам было договорено разработать мирный план по Украине и представить его Соединенным Штатам.

По дороге на саммит Макрон поднял вопрос о возможности установления месячного перемирия, в то же время другие лидеры пока не выразили поддержку идеи французского президента.

Глава правительства Британии также заявил о готовности поддержать "коалицию желающих" - "сапогами на земле и самолетами в воздухе".

Стармер также объявил о предоставлении Украине 1,6 млрд фунтов стерлингов (2 миллиарда долларов) на закупку 5 тысяч зенитных ракет.