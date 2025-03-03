Прем’єр-міністр Франції: у США Зеленського примушували капітулювати перед агресором

Під час візиту президента України Володимира Зеленського у США, у Білому домі його намагалися жорстоко принизити перед камерами світових ЗМІ, для того, щоб він капітулював перед вимогами Путіна.

Про це заявив прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру, виступаючи у парламенті Франції 3 березня, передає "Європейська правда".

Байру переконаний, що сцена в Овальному кабінеті Білого дому, розіграна перед камерами ЗМІ, мала за мету схиляння Зеленського до капітуляції перед агресором.

"Події прискорюються. У п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті Білого дому перед об’єктивами телекамер з усього світу розгорнулася приголомшлива сцена, позначена жорстокістю і бажанням принизити, метою якої було змусити президента України Володимира Зеленського капітулювати перед вимогами його агресорів", – заявив Байру.

Він додав, що "усе це перед камерами з усієї планети було зведено до одного речення: або ви знаходите угоду з Путіним, або ми вас залишимо напризволяще".

"Заради честі демократичної відповідальності, заради честі України і, наважуся сказати, заради честі Європи, президент Зеленський не піддався, і я думаю, що ми можемо бути вдячні йому за це", – підкреслив прем’єр-міністр Франції.

У лютому ЗМІ повідомляли, що прем’єр-міністр Франції стривожений ознаками "альянсу" Трампа і Путіна.