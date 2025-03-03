Премьер-министр Франции: в США Зеленского заставляли капитулировать перед агрессором

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в Белом доме его пытались жестоко унизить перед камерами мировых СМИ, для того, чтобы он капитулировал перед требованиями Путина.

Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру, выступая в парламенте Франции 3 марта, передает "Европейская правда".

Байру убежден, что сцена в Овальном кабинете Белого дома, разыгранная перед камерами СМИ, имела целью склонение Зеленского к капитуляции перед агрессором.

"События ускоряются. В пятницу вечером в Овальном кабинете Белого дома перед объективами телекамер со всего мира развернулась потрясающая сцена, отмеченная жестокостью и желанием унизить, целью которой было заставить президента Украины Владимира Зеленского капитулировать перед требованиями его агрессоров", – заявил Байру.

Он добавил, что "все это перед камерами со всей планеты было сведено к одному предложению: либо вы находите соглашение с Путиным, либо мы вас оставим на произвол судьбы".

"Ради чести демократической ответственности, ради чести Украины и, осмелюсь сказать, ради чести Европы, президент Зеленский не поддался, и я думаю, что мы можем быть благодарны ему за это", – подчеркнул премьер-министр Франции.

В феврале СМИ сообщали, что премьер-министр Франции встревожен признаками "альянса" Трампа и Путина.