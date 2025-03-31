Угорський міністр пояснив, чому вважає удари по енергетиці РФ гіршими за атаки на Україну

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Будапешт розцінює удари по російській інфраструктурі, через яку Угорщина отримує енергоносії з РФ, як атаку на свій суверенітет.

Про це глава угорського МЗС розповів в інтерв’ю російському пропагандистському агентству РИА Новости, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто побідкався, що українські атаки на нафтопровід "Дружба" і його сполучну інфраструктуру стали "проблемою останніх місяців".

Через них у кількох випадках в Угорщини впродовж кількох днів були перебої з постачанням нафти, додав він, тож руйнування промислових потужностей держави-агресора, він прирівняв до атак на угорські об'єкти.

"Енергетична безпека – це питання суверенітету, і ми вважаємо будь-яку атаку на нашу енергетичну інфраструктуру атакою на наш суверенітет. Тому ми відкидаємо всі подібні атаки", – сказав угорський міністр.

При цьому Сійярто не згадав постійні російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

Як відомо, угорські виробники електроенергії є ключовими постачальниками електрики в Україну, яка змушена до значного імпорту з європейського енергоринку через зруйновані російськими ударами генеруючі потужності.

Цей експорт відбувається на комерційних засадах – угорські виробники отримують повну оплату постачань за рахунок допомоги західних донорів.

Нагадаємо, 11 березня Сійярто заявив, що через атаку українського безпілотника "довелося призупинити" постачання нафти з Росії до Угорщини, і закликав українців "не атакувати енергетичну інфраструктуру" його країни.

Того ж дня міністр повідомив, що поставки російської нафти до Угорщини відновились.