Сійярто побачив загрозу суверенітету Угорщини в українській атаці дронів на РФ

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що внаслідок дронової атаки на Росію начебто призупинилося постачання нафти з РФ до Угорщини, а також побачив у цьому "загрозу суверенітету".

Його слова цитує Telex, пише "Європейська правда".

Сійярто заявив, що через атаку українського безпілотника "довелося призупинити" постачання нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба", але ремонтні роботи вже ведуться, тож транзит може відновитися пізніше цього дня.

У відео, розміщеному на Facebook, угорський міністр сказав, що одна з вимірювальних станцій трубопроводу зазнала нападу.

Сійярто повідомив, що розмовляв телефоном з російським віцепрем'єр-міністром, який відповідальний за енергетику.

Той, за словами очільника МЗС Угорщини, сказав, що "обстріл з боку України поки що перешкоджає транспортуванню по трубопроводу", але зараз ведуться ремонтні роботи і, якщо не виникне непередбачуваних обставин, транзит до Угорщини може відновитися пізно ввечері або рано вранці.

Сійярто зазначив, що вже було кілька випадків, коли енергетична інфраструктура Угорщини зазнавала пошкоджень.

"Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини", – сказав він.

Також він сказав, що Угорщина не винна у російсько-українській війні, не несе за неї відповідальності, "досі залишалася осторонь і хоче залишатися осторонь".

Він сказав, що енергопостачання Угорщини є "питанням суверенітету" та заявив, що очікує, що всі будуть це поважати.

Російські посадовці заявили, що у ніч проти 11 березня столицю РФ Москву атакували десятки безпілотників, станом на ранок нібито збили 69 дронів; у місті не працювали аеропорти, є пошкодження і нібито загиблий.

Нагадаємо, що Україна і далі транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи. Строк дії чинного контракту – до кінця 2029 року.

Тим часом з 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи після того, як вирішила не продовжувати дію контракту з російським "Газпромом".

В МЗС напередодні розкритикували маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.

А Сійярто гнівно відреагував на зареєстрований у парламенті України законопроєкт про призупинення транзиту російських нафти й газу на час воєнного стану.