Венгерский министр объяснил, почему считает удары по энергетике РФ хуже атак на Украину

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт расценивает удары по российской инфраструктуре, через которую Венгрия получает энергоносители из РФ, как атаку на свой суверенитет.

Об этом глава венгерского МИД рассказал в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, сообщает "Европейская правда".

Сийярто пожаловался, что украинские атаки на нефтепровод "Дружба" и его соединительную инфраструктуру стали "проблемой последних месяцев".

Из-за них в нескольких случаях в Венгрии в течение нескольких дней были перебои с поставками нефти, добавил он. На этой основе удары по промышленным мощностям государства-агрессора, он приравнял к атакам на венгерские объекты.

"Энергетическая безопасность – это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки", – сказал венгерский министр.

При этом Сийярто не упомянул постоянные российские удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как известно, венгерские производители электроэнергии являются ключевыми поставщиками электричества в Украину, которая вынуждена к значительному импорту с европейского энергорынка из-за разрушенных российскими ударами генерирующих мощностей.

Этот экспорт происходит на коммерческих началах – венгерские производители получают полную оплату поставок за счет помощи западных доноров.

Напомним, 11 марта Сийярто заявил, что из-за атаки украинского беспилотника "пришлось приостановить" поставки нефти из России в Венгрию, и призвал украинцев "не атаковать энергетическую инфраструктуру" его страны.

В тот же день министр сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию возобновились.