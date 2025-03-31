Укр Рус Eng

Угорщина вимагає зняти санкції ЄС з рослігархів Усманова, Мазепіна і Фрідмана

Новини — Понеділок, 31 березня 2025, 09:05 — Ірина Кутєлєва

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розповів, що його країна вимагала зняти санкції ЄС, зокрема, з російських олігархів Алішера Усманова, Дмитрія Мазепіна і Михаїла Фрідмана.

Про це глава угорського МЗС заявив в інтерв’ю російському пропагандистському агентству РИА Новости, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, загалом Угорщина домагалась зняти санкції ЄС з дев’ятьох осіб.

"Людина, яку ви згадали (Фрідман. – Ред.), була серед них, пан Усманов був серед них, пан Мазепін був серед них. Тобто особи, які, на наш погляд, насправді не повинні бути в списку, з юридичної точки зору", – сказав Сійярто.

Він додав, що вдалося домогтися виключення з  санкційного списку трьох осіб, включно з міністром спорту РФ Михаїлом Дегтярьовим.

Дмитрія Мазепіна не виключили зі списку, а його сина Нікіту Мазепіна було виключено ще раніше на підставі рішення суду, уточнив Сійярто.

Нагадаємо, газета Financial Times написала, що у ЄС вривається терпець через Угорщину, її хочуть позбавити права голосу.

Читайте також: Орбан ламає санкції. Як вето Угорщини може "розморозити" третину російських активів у ЄС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина санкції
Реклама: