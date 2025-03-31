Венгрия требует снять санкции ЕС с рослигархов Усманова, Мазепина и Фридмана

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто рассказал, что его страна требовала снять санкции ЕС, в частности, с российских олигархов Алишера Усманова, Дмитрия Мазепина и Михаила Фридмана.

Об этом глава венгерского МИД заявил в интервью российскому пропагандистскому агентству РИА Новости, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в целом Венгрия добивалась снять санкции ЕС с девяти человек.

"Человек, которого вы упомянули (Фридман. – Ред.), был среди них, господин Усманов был среди них, господин Мазепин был среди них. То есть лица, которые, на наш взгляд, на самом деле не должны быть в списке, с юридической точки зрения", – сказал Сийярто.

Он добавил, что удалось добиться исключения из санкционного списка трех человек, включая министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Дмитрия Мазепина не исключили из списка, а его сын Никита Мазепин был исключен еще раньше на основании решения суда, уточнил Сийярто.

Напомним, газета Financial Times написала, что у ЕС лопается терпение из-за Венгрии, ее хотят лишить права голоса.

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