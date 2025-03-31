ЗМІ: в Італії розслідують польоти російських дронів над дослідницьким центром

В Італії розпочали розслідування можливих фактів прольотів російських дронів над дослідницьким центром в місті Іспра, що у провінції Варезе.

Про це агентству ANSA розповіли судові джерела, повідомляє "Європейська правда".

Розслідуванням займається антитерористичний відділ міланської прокуратури.

Повідомляється, що ймовірні російські безпілотники могли щонайменше п’ять разів за останній місяць пролітати над центром.

В Іспрі розташовані об'єкти Об'єднаного дослідницького центру ЄС. У цьому районі також має заводи італійська оборонно-аерокосмічна група Leonardo.

Раніше повідомлялося, що над німецькою землею Рейнланд-Пфальц наприкінці 2024 року зафіксували невідомі безпілотники, які не були збиті чи перехоплені.

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.