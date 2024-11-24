Над британськими авіабазами, які використовують ВПС США, зауважили невідомі дрони

Безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку, що використовуються військово-повітряними силами США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені в період з 20 по 22 листопада над авіабазами Лейкенхіт і Мілденхолл в графстві Саффолк, а також над базою Фелтвелл в Норфолку.

ВПС США, які використовують бази, заявили, що на цьому етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими.

Реклама:

Вони також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь захисні механізми, але заявили, що залишають за собою "право на захист" об'єктів.

Представник військово-повітряних сил США в Європі заявив, що БПЛА активно відстежувалися, і керівники об'єктів встановили, що "жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури".

Речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що "ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо надійних заходів на оборонних об'єктах. Це включає в себе можливості протидії безпілотникам".

У п’ятницю в порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Вдень у суботу, 23 листопада, британський авіаносець залишив порт Гамбурга.

За останній час в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.