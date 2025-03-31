Нідерланди повідомили про виділення 500 млн євро на розробку дронів для України

Нідерланди заявили, що виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва дронів для України, щоб вона могла продовжувати боротьбу з російською агресією.

Про це повідомило у понеділок на своєму сайті Міністерство оборони Нідерландів, пише "Європейська правда".

500 млн євро – це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 млрд євро, який Нідерланди вирішили виділити у 2025 році, зазначили у нідерландському міністерстві.

Про це, зокрема, оголосили міністр оборони Рубен Брекельманс і державний секретар оборони Гейс Туйнман в рамках візиту до України.

"Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 мільярдів євро, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом 500 мільйонів євро. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя", – цитує міністерство очільника Міноборони Брекельманса.

Міністр зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.

Міністр оборони України Рустем Умєров після зустрічі з Брекельмансом у Києві повідомив, що Нідерланди додатково виділяють Україні 3,5 млрд євро, з яких значна частина буде спрямована на надання безпекової допомоги Україні вже у 2025 році.

Умєров повідомив, що Нідерланди підтримують проєкт "Лінія дронів" та інвестують в українське виробництво, однак не озвучив суми інвестицій.

Своєю чергою у березні прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів про пакет інвестицій на 700 млн євро для виробництва дронів, що націлений частково на українську оборонну промисловість.