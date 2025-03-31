Міністр оборони Нідерландів прибув до Києва і зустрівся з Умєровим

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про візит до Києва свого колеги з Нідерландів Рубена Брекельманса.

Про це Умєров написав у себе в Facebook, інформує "Європейська правда".

Український міністр також розповів деталі своїх переговорів з очільником оборонного відомства Нідерландів.

Зокрема, за його словами, Нідерланди додатково виділили 3,5 млрд євро, з яких значна частина буде спрямована на надання безпекової допомоги Україні вже у 2025 році.

Рустем Умєров/Facebook

"Серед ключових тем перемовин – посилення безпеки у повітрі й на морі. F-16 від Нідерландів уже захищають українське небо, а ми продовжуємо нарощувати спроможності Повітряних сил", – написав Умєров.

В ході зустрічі також йшлося про співпрацю в оборонно-промисловому секторі.

"Нідерланди підтримують проєкт "Лінія дронів" та інвестують в українське виробництво. Запрошуємо нідерландські компанії до спільних проєктів в ОПК. Водночас Україна готова інвестувати у партнерські ініціативи в Нідерландах", – додав Умєров.

Крім того, міністри обговорили цифровізацію Сил оборони, а українська сторона поінформувала колег "про безпекову ситуацію, наміри ворога та оборонну стратегію України на 2025 рік".

"За підсумками зустрічі підписали Лист про наміри щодо підвищення ефективності співпраці в оборонних закупівлях – для зміцнення наших Сил оборони та кращого забезпечення воїнів на передовій", – резюмував Умєров.

Нещодавно Брекельманс заявляв, що Україна і її президент Володимир Зеленський не мають погоджуватись на угоду з врегулювання розв’язаною РФ війни, яка може занурити країну у міжвоєнний період.

Своєю чергою прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф розповів про інвестицію Нідерландів у дрони для України на 700 млн євро.