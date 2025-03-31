Ле Пен, якій загрожує в’язниця, вперше сказала, що новий лідер партії міг би стати президентом

Неформальна лідерка правопопулістського "Національного об’єднання" та очікувана кандидатка на наступних виборах президента у Франції Марін Ле Пен вперше сказала, що офіційний лідер цієї політсили Жордан Барделла міг би претендувати на президентську посаду.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Марін Ле Пен вперше сказала, що теперішній офіційний лідер політсили, 29-річний Жордан Барделла "має необхідні якості, щоб бути президентом Республіки".

Програма телеканалу з такими коментарями Ле Пен вийшла у неділю, напередодні оголошення їй вироку у справі щодо фіктивних помічників у Європарламенті.

"Коли у цьому віці досягаєш того рівня, на якому зараз Жордан Барделла – немає причин відмовлятися від амбіцій, які є чимось більшим", – сказала Ле Пен.

На цей час вже відомо, що її та інших підсудних визнали винними – проте конкретний вирок ще не оголошено. Прокурори просили для неї дворічний тюремний термін та штраф у розмірі до 300 тисяч євро, а також заборону обіймати виборні посади.

Вирок у цій справі загрожує планам Ле Пен вчетверте позмагатися за президентську посаду на наступних виборах.

В опитуванні, яке проводили Ifop-Fiducial на початку березня, 59% респондентів-симпатиків партії сказали, що більше схвалюють кандидатуру Барделли, тоді як Ле Пен – 37%.



