Ле Пен, которой грозит тюрьма, впервые сказала, что новый лидер партии мог бы стать президентом

Неформальный лидер правопопулистского "Национального объединения" и ожидаемый кандидат на следующих выборах президента Франции Марин Ле Пен впервые сказала, что официональный лидер этой политсилы Жордан Барделла мог бы претендовать на президентский пост.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Марин Ле Пен впервые сказала, что нынешний официальный лидер политсилы, 29-летний Жордан Барделла "имеет необходимые качества, чтобы быть президентом Республики".

Программа телеканала с такими комментариями Ле Пен вышла в воскресенье, накануне объявления ей приговора по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте.

"Когда в этом возрасте достигаешь того уровня, на котором сейчас Жордан Барделла – нет причин отказываться от амбиций, которые являются чем-то большим", – сказала Ле Пен.

В настоящее время уже известно, что ее и других подсудимых признали виновными – однако конкретный приговор еще не объявлен. Прокуроры просили для нее двухлетний тюремный срок и штраф в размере до 300 тысяч евро, а также запрет занимать выборные должности.

Приговор по этому делу угрожает планам Ле Пен в четвертый раз побороться за президентский пост на следующих выборах.

В опросе, который проводили Ifop-Fiducial в начале марта, 59% респондентов-сторонников партии сказали, что больше одобряют кандидатуру Барделлы, тогда как Ле Пен – 37%.