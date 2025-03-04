Як країни Заходу можуть дати США болючу відповідь на обіцяні Трампом мита

Протягом перших тижнів на посаді президент США Дональд Трамп видав серію виконавчих указів, спрямованих на демонтаж міжнародного порядку, який США допомагали створити після Другої світової війни.

Трамп також прагне зруйнувати міжнародну торговельну систему. Зокрема, він оголосив про запровадження високих тарифів.

Про те, як країни Заходу можуть відчутно для американського президента відповісти на це, читайте в колонці професора Паризької школи економіки Габріеля Зукмана Ахіллесова п’ята Трампа: як ЄС та Канада можуть відповісти США на "митну війну". Далі – стислий її виклад.

Автор колонки нагадує, що менш ніж через два тижні після вступу на посаду Дональд Трамп оголосив про запровадження високих тарифів: 25% на імпорт із Канади та Мексики та 10% – із Китаю (на додаток до чинних мит).

Габріель Зукман додає, що Сполучені Штати також анонсували мита у 25% на сталь та алюміній, а в майбутньому – й на автомобілі, фармацевтичні препарати та мікрочипи. Європа може стати наступною мішенню.

"Наслідки торговельної війни, яку прагне розпалити Трамп, можуть бути катастрофічними", – констатує професор Паризької школи економіки.

За його словами, сучасні ланцюги постачання тісно інтегровані на міжнародному рівні, й приблизно 50% торгівлі між регіонами відбувається всередині таких ланцюгів.

Компоненти часто перетинають кордони кілька разів до остаточного складання, а отже, багаторазове оподаткування митами у 25% суттєво збільшить витрати.

Що тепер мають робити Мексика, Канада та Європа?

"Ахіллесова п’ята Америки – її надбагаті міжнародні олігархи, чиї статки залежать від доступу до світових ринків. Саме тут іноземні уряди можуть чинити тиск. Найефективніший контрзахід – "тарифи для олігархів", – вважає автор колонки.

На його думку, країни мають прив’язати доступ до своїх ринків для іноземних транснаціональних компаній та мільярдерів до справедливого оподаткування. Якщо, наприклад, Tesla хоче продавати автомобілі в Канаді та Мексиці, її основний акціонер Ілон Маск має сплачувати податки в цих юрисдикціях.

На відміну від традиційних мит, пояснює Габріель Зукман, податок на олігархів вдарить саме по тих, хто найбільше виграв від глобалізації: мільярдерах і компаніях, які вони контролюють. Це змінить економічний конфлікт із протистояння між країнами, що розпалює націоналізм, на боротьбу споживачів проти олігархів.

"Повернення Трампа до Білого дому має тривожні наслідки, але водночас це можливість. Зараз настав час переосмислити міжнародні економічні відносини – спокійно, але радикально. Найкраща відповідь – нова глобальна економічна система, що нейтралізує податкову конкуренцію, зменшує нерівність і захищає планету", – вважає професор Паризької школи економіки.

Він додає, що якщо Трамп хоче торговельної війни, споживачі в Мексиці, Канаді, Європі та інших країнах мають об’єднатися, щоб змусити Маска та його олігархічних друзів заплатити свою ціну.

Докладніше – в колонці Габріеля Зукмана Ахіллесова п’ята Трампа: як ЄС та Канада можуть відповісти США на "митну війну".