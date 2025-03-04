Как страны Запада могут дать США болезненный ответ на обещанные Трампом пошлины

В течение первых недель на посту президент США Дональд Трамп издал серию исполнительных указов, направленных на демонтаж международного порядка, который США помогали создать после Второй мировой войны.

Трамп также стремится разрушить международную торговую систему. В частности, он объявил о введении высоких тарифов.

О том, как страны Запада могут ощутимо для американского президента ответить на это, читайте в колонке профессора Парижской школы экономики Габриэля Зукмана Ахиллесова пята Трампа: как ЕС и Канада могут ответить США на "таможенную войну". Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки напоминает, что менее чем через две недели после вступления в должность Дональд Трамп объявил о введении высоких тарифов: 25% на импорт из Канады и Мексики и 10% – из Китая (в дополнение к действующим пошлинам).

Габриэль Зукман добавляет, что Соединенные Штаты также анонсировали пошлины в 25% на сталь и алюминий, а в будущем – и на автомобили, фармацевтические препараты и микрочипы. Европа может стать следующей мишенью.

"Последствия торговой войны, которую стремится разжечь Трамп, могут быть катастрофическими", – констатирует профессор Парижской школы экономики.

По его словам, современные цепи поставок тесно интегрированы на международном уровне, и примерно 50% торговли между регионами происходит внутри таких цепей.

Компоненты часто пересекают границы несколько раз до окончательной сборки, а значит, многократное налогообложение пошлинами в 25% существенно увеличит расходы.

Что теперь должны делать Мексика, Канада и Европа?

"Ахиллесова пята Америки – ее сверхбогатые международные олигархи, чье состояние зависит от доступа к мировым рынкам. Именно здесь иностранные правительства могут оказывать давление. Самая эффективная контрмера – "тарифы для олигархов", – считает автор колонки.

По его мнению, страны должны привязать доступ к своим рынкам для иностранных транснациональных компаний и миллиардеров к справедливому налогообложению. Если, например, Tesla хочет продавать автомобили в Канаде и Мексике, ее основной акционер Илон Маск должен платить налоги в этих юрисдикциях.

В отличие от традиционных пошлин, объясняет Габриэль Зукман, налог на олигархов ударит именно по тем, кто больше всего выиграл от глобализации: миллиардерам и компаниям, которые они контролируют. Это изменит экономический конфликт с противостояния между странами, что разжигает национализм, на борьбу потребителей против олигархов.

"Возвращение Трампа в Белый дом имеет тревожные последствия, но в то же время это возможность. Сейчас пришло время переосмыслить международные экономические отношения – спокойно, но радикально. Лучший ответ – новая глобальная экономическая система, которая нейтрализует налоговую конкуренцию, уменьшает неравенство и защищает планету", – считает профессор Парижской школы экономики.

Он добавляет, что если Трамп хочет торговой войны, потребители в Мексике, Канаде, Европе и других странах должны объединиться, чтобы заставить Маска и его олигархических друзей заплатить свою цену.

Подробнее – в колонке Габриэля Зукмана Ахиллесова пята Трампа: как ЕС и Канада могут ответить США на "таможенную войну".