Ахіллесова п’ята Трампа: як ЄС та Канада можуть відповісти США на "митну війну"

Протягом перших тижнів на посаді президент США Дональд Трамп видав серію виконавчих указів, спрямованих на демонтаж міжнародного порядку, який США допомагали створити після Другої світової війни.

Під гаслом "Америка передусім" його адміністрація вийшла з Паризької кліматичної угоди, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Ради ООН з прав людини.

Тепер Трамп готується йти ще далі: триває перегляд усіх багатосторонніх організацій, щоб вирішити, чи варто США в них залишатися.

Трамп також прагне зруйнувати міжнародну торговельну систему. Менш ніж через два тижні після вступу на посаду він оголосив про запровадження високих тарифів: 25% на імпорт із Канади та Мексики та 10% – із Китаю (на додаток до чинних мит).

Після короткого відтермінування для Канади та Мексики він дав зрозуміти, що тарифи залишаються в силі. Також анонсовані мита у 25% на сталь та алюміній, а в майбутньому – й на автомобілі, фармацевтичні препарати та мікрочипи. Європа може стати наступною мішенню.

Наслідки торговельної війни, яку прагне розпалити Трамп, можуть бути катастрофічними.

І не лише через величезні обсяги торгівлі, що опиняться під ударом.

Сучасні ланцюги постачання тісно інтегровані на міжнародному рівні, й приблизно 50% торгівлі між регіонами відбувається всередині таких ланцюгів.

Компоненти часто перетинають кордони кілька разів до остаточного складання, а отже, багаторазове оподаткування митами у 25% суттєво збільшить витрати.

Мексика, наприклад, випередила Китай і стала найбільшим торговельним партнером США.

Тарифи вплинуть не лише на поставки авокадо, а й на сільськогосподарський сектор, який забезпечує 63% імпорту овочів і 47% імпорту фруктів і горіхів у США.

Автомобільна промисловість, що дає роботу понад мільйону мексиканців і забезпечує 5% ВВП країни, також зазнає серйозного удару. За даними S&P Global, Мексика є найбільшим постачальником легкових автомобілів до США, випереджаючи Японію, Південну Корею та Європу.

Що тепер має робити Мексика?

Коли Трамп у 2018 році ввів мита проти сусідів США, мексиканська влада відповіла, запровадивши тарифи на продукцію зі стратегічно важливих американських штатів – яблука, бурбон, сир, журавлину, свинину та картоплю.

Однак цей підхід має обмеження через розмір американської економіки.

Проте у Мексики, Канади та Європи є інші важелі впливу.

Ахіллесова п’ята Америки – її надбагаті міжнародні олігархи, чиї статки залежать від доступу до світових ринків. Саме тут іноземні уряди можуть чинити тиск.

Найефективніший контрзахід – "тарифи для олігархів".

Країни мають прив’язати доступ до своїх ринків для іноземних транснаціональних компаній та мільярдерів до справедливого оподаткування. Якщо, наприклад, Tesla хоче продавати автомобілі в Канаді та Мексиці, її основний акціонер Ілон Маск має сплачувати податки в цих юрисдикціях.

Так, цей підхід є екстериторіальним, оскільки передбачає податкові зобов’язання для іноземних гравців в обмін на доступ до внутрішніх ринків. Але країнам слід не боятися екстериторіальності, а використовувати її як інструмент забезпечення мінімальних стандартів, боротьби з нерівністю, протидії ухиленню від податків та захисту довкілля.

На відміну від традиційних мит, податок на олігархів вдарить саме по тих, хто найбільше виграв від глобалізації: мільярдерах і компаніях, які вони контролюють. Це змінить економічний конфлікт із протистояння між країнами, що розпалює націоналізм, на боротьбу споживачів проти олігархів.

Більше того, це може запустити позитивний ефект. Країни з великими споживчими ринками зможуть стягувати податки, які транснаціональні корпорації ухилялися сплачувати в інших місцях.

Це підірве сенс податкової конкуренції: переміщення бізнесу до юрисдикцій із низькими податками більше не даватиме вигоди, оскільки за ринковий доступ доведеться платити більше. Гонка на дно зміниться на гонку догори.

Повернення Трампа до Білого дому має тривожні наслідки, але водночас це можливість.

Зараз настав час переосмислити міжнародні економічні відносини – спокійно, але радикально. Найкраща відповідь – нова глобальна економічна система, що нейтралізує податкову конкуренцію, зменшує нерівність і захищає планету.

Якщо Трамп хоче торговельної війни, споживачі в Мексиці, Канаді, Європі та інших країнах мають об’єднатися, щоб змусити Маска та його олігархічних друзів заплатити свою ціну.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника