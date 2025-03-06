ЗМІ: уряд Бельгії закликав університети готувати студентів-медиків до роботи у воєнних реаліях

Бельгійські медичні вищі навчальні заклади нібито отримали рекомендаційні листи від уряду із закликом надалі приділяти більшу увагу підготовці студентів до роботи у надзвичайних ситуаціях цивільного або воєнного характеру.

Про це повідомляє The Brussels Times, пише "Європейська правда".

У розпорядженні видання опинився лист, надісланий ще у грудні 2024 року керівництву бельгійських університетів, із закликом поглибити підготовку студентів-медиків до роботи у надзвичайних ситуаціях цивільного характеру та в умовах війни "з огляду на зростаючу складність і нестабільність ситуації у світі та, відповідно, потребу зробити нашу систему охорони здоров’я більш стійкою і посилити медичну військово-цивільну співпрацю".

Зокрема, зазначають, що поглиблена взаємодія армійської медичної служби, МОЗ, Національного кризового центру допоможе покращити підготовку майбутніх медиків до кризових ситуацій, у тому числі інцидентів, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіаційними загрозами, вибухами тощо.

Йдеться також про застосування цільної крові і компонентів крові у кризових ситуаціях, аспекти медичної етики у надзвичайних ситуаціях, надання першої допомоги у разі гострої реакції на стрес, ознайомлення з організацією медичної роботи в рамках НАТО.

В уряді вже створили спеціальну робочу групу, до якої університети відрядили своїх фахівців з метою розглянути доцільні нововведення у програму.

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