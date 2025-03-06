СМИ: в Бельгии призвали университеты готовить студентов-медиков к работе в военных реалиях

Бельгийские медицинские высшие учебные заведения якобы получили рекомендательные письма от правительства с призывом в дальнейшем уделять больше внимания подготовке студентов к работе в чрезвычайных ситуациях гражданского или военного характера.

Об этом сообщает The Brussels Times, пишет "Европейская правда".

В распоряжении издания оказалось письмо, направленное еще в декабре 2024 года руководству бельгийских университетов, с призывом углубить подготовку студентов-медиков к работе в чрезвычайных ситуациях гражданского характера и в условиях войны, "учитывая растущую сложность и нестабильность ситуации в мире и, соответственно, потребность сделать нашу систему здравоохранения более устойчивой и усилить медицинское военно-гражданское сотрудничество".

В частности, отмечают, что углубленное взаимодействие армейской медицинской службы, Минздрава, Национального кризисного центра поможет улучшить подготовку будущих медиков к кризисным ситуациям, в том числе инцидентов, связанных с химическими, биологическими, радиационными угрозами, взрывами и тому подобное.

Речь идет также о применении цельной крови и компонентов крови в кризисных ситуациях, аспектах медицинской этики в чрезвычайных ситуациях, оказании первой помощи в случае острой реакции на стресс, ознакомлении с организацией медицинской работы в рамках НАТО.

В правительстве уже создали специальную рабочую группу, в которую университеты отправили своих специалистов с целью рассмотреть целесообразные нововведения в программу.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации 5 марта отметил, что нынешняя Россия является угрозой для всей Европы, включая Францию, и европейские страны должны срочно позаботиться о своей обороноспособности и большей автономности в этом вопросе.

4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.