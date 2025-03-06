Словаччина чекає від України відновлення транзиту газу як "жесту подяки"

Словаччина очікує від України жесту подяки, яким могло би стати відновлення транзиту російського газу.

Про це президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив після саміту Славковського формату (S3), який відбувся в середу в замку Славков під Брно, передає "Європейська правда" з посиланням на Akuality.

Пеллегріні пропонує саміт ЄС-США для зміцнення трансатлантичних відносин і наголошує на необхідності більш динамічної європейської політики.

Петер Пеллегріні з розумінням ставиться до того, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб у висновках саміту ЄС в четвер йшлося про дозвіл України на транзит газу через її територію до Європи. На його думку, це захищає національні інтереси Словаччини. Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка б блокувала будь-які рішення.

Президент Словаччини вважає, що прем'єр-міністр намагається створити тиск на те, що якщо Європейський Союз продовжить допомагати Україні, а це має певні наслідки, то Україна могла б зробити жест подяки, знову дозволивши транзит газу. "Я не можу звинувачувати його за це, за цю жорстку риторику, тому що він захищає національні інтереси Словаччини", – сказав Пеллегріні.

Президенти Чехії Петр Павел і Австрії Александер ван дер Беллен погодилися, що якщо в четвер домовленості не буде досягнуто, необхідно подумати про те, як знайти рішення, яке не паралізує країни.

"Якщо є блокування з боку будь-якої держави, нам потрібно поговорити про те, чи не було б краще в майбутньому обрати формат коаліції охочих, яка зосереджена на конкретному завданні, про яке ця група держав домовилася, і йти цим шляхом, ніж залишатися у форматі, який, поки він заблокований, стане неефективним", – сказав Павел.

Як повідомлялося. словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо вимагає, аби на саміті Європейського Союзу 6 березня було ухвалене рішення стосовно відновлення транзиту російського газу через Україну, інакше погрожує заблокувати висновки саміту.

Перед цим свою вимогу озвучив премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан: він заявляє, що на саміті ЄС мають вирішити "увійти у прямі переговори з Росією про припинення вогню і сталий мир в Україні".