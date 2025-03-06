Словакия ждет от Украины возобновления транзита газа как "жеста благодарности"

Словакия ожидает от Украины жеста благодарности, которым могло бы стать возобновление транзита российского газа.

Об этом президент Словакии Петер Пеллегрини заявил после саммита Славковского формата (S3), который состоялся в среду в замке Славков под Брно, передает "Европейская правда" со ссылкой на Akuality.

Пеллегрини предлагает саммит ЕС-США для укрепления трансатлантических отношений и подчеркивает необходимость более динамичной европейской политики.

Петер Пеллегрини с пониманием относится к тому, что премьер-министр Роберт Фицо хочет, чтобы в выводах саммита ЕС в четверг речь шла о разрешении Украины на транзит газа через ее территорию в Европу. По его мнению, это защищает национальные интересы Словакии. Он также подчеркнул, что Словакия никогда не была страной, которая бы блокировала какие-либо решения.

Президент Словакии считает, что премьер-министр пытается создать давление на то, что если Европейский Союз продолжит помогать Украине, а это имеет определенные последствия, то Украина могла бы сделать жест благодарности, снова разрешив транзит газа. "Я не могу обвинять его за это, за эту жесткую риторику, потому что он защищает национальные интересы Словакии", – сказал Пеллегрини.

Президенты Чехии Петр Павел и Австрии Александер ван дер Беллен согласились, что если в четверг договоренность не будет достигнута, необходимо подумать о том, как найти решение, которое не парализует страны.

"Если есть блокирование со стороны любого государства, нам нужно поговорить о том, не было ли бы лучше в будущем выбрать формат коалиции желающих, которая сосредоточена на конкретной задаче, о которой эта группа государств договорилась, и идти этим путем, чем оставаться в формате, который, пока он заблокирован, станет неэффективным", – сказал Павел.

Как сообщалось. словацкий премьер-министр Роберт Фицо требует, чтобы на саммите Европейского Союза 6 марта было принято решение о возобновлении транзита российского газа через Украину, иначе угрожает заблокировать выводы саммита.

Перед этим свое требование озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: он заявляет, что на саммите ЕС должны решить "войти в прямые переговоры с Россией о прекращении огня и устойчивом мире в Украине".