Що допомогло Росії обходити енергетичні санкції ЄС та Британії

Британська компанія Shell, а також європейські компанії продовжують купляти зріджений газ з підсанкційного російського термінала "Арктик СПГ 2". А допомагають у цьому криголами російської держкомпанії "Атомфлот" – щодо якої також діють західні санкції.

Про це свідчать результати розслідування Greenpeace Unearthed – і ці дані стали викликом для багатьох країн, насамперед для Великої Британії.

Про те, що стало відомо завдяки розслідувачам і яку реакцію вже викликав цей скандал, читайте в статті стратегічного радника Razom We Stand Олега Савицького Криголами проти санкцій: як РФ обходить обмеження на продаж енергоресурсів. Далі – стислий її виклад.

Російський газ продовжує безперебійно надходити на європейський континент та на світові ринки з термінала "Ямал СПГ", що розташований в Обській губі за Полярним колом.

Він був побудований компанією "Новатек" в порту Сабетта та запущений у 2017 році у співпраці з французькими та китайськими компаніями.

Взимку і навесні води навколо термінала "Ямал СПГ" вкриваються товстим шаром льоду.

СПГ-танкери (експорт газу забезпечують 15 спеціалізованих танкерів) під час льодового сезону часто потребують допомоги атомних криголамів "Атомфлоту", щоб пробитися крізь кригу.

Російський "Атомфлот" перебуває під санкціями США та Великої Британії з травня 2023 року як частина відповіді на російське вторгнення в Україну. Євросоюз, який також запровадив власні санкції проти "Атомфлоту" в лютому 2023 року, в офіційних заявах описує компанію як "ключову" для російської "арктичної вуглеводневої стратегії" та значний внесок у фінансування російським урядом війни в Україні.

Але при цьому криголами "Атомфлоту" продовжують допомагати танкерам транспортувати російський газ західним країнам.

Розслідування Unearthed (журналістський проєкт британського Greenpeace) виявило, що щонайменше п'ять танкерів з газом для компанії Shell минулої зими і весни пройшли в конвої з криголамами "Атомфлоту", щоб досягти відкритих морських просторів.

Вантажі були відправлені на термінал Montoir LNG у Бретані (Франція), а потім перевантажені на судна, зафрахтовані Shell, для транспортування до Туреччини, Кувейту або Індії.

Unearthed також проаналізував ширшу вибірку 30 інших партій російського СПГ, доставлених до портів ЄС протягом останнього льодового сезону, і виявив, що три чверті з них супроводжувалися атомними криголамами, що перебувають під санкціями.

Власна модель ціноутворення "Атомфлоту" на послуги криголамів передбачає, що супровід однієї партії СПГ через арктичні води коштує близько 300 тисяч фунтів стерлінгів.

Доходи від цих операцій зрештою підтримують військові зусилля Росії та виробництво озброєнь, де підприємства "Росатому" відіграють значну роль.

Координаторка програм Global Witness з протидії злочинам індустрії викопного палива Май Рознер підкреслює, що західні нафтові гіганти відіграють центральну роль у численних кризах, що накладаються одна на одну.

"Якщо вони покладаються на компанію, що потрапила під санкції, щоб пробитися крізь арктичні льоди, які вже тануть через зміну клімату, спричинену викидами, то їм доведеться відповідати ще більше", – каже вона.

І хоча компанія Shell у березні 2022 року вибачалася і обіцяла поступово припинити "участь у всіх російських поставках вуглеводнів", вона визнає "все ще має одне довгострокове контрактне зобов'язання" – до 2041 року.

Якщо суди або британський санкційний регулятор виявлять, що Shell порушила санкції, це може бути кримінальним злочином.

Водночас британські страхові брокери забезпечують морським страхуванням щонайменше 12 танкерів, які перевозять газ для "Ямал СПГ". Велика Британія повинна терміново розширити свої санкції та ввести заборону страхових послуг для СПГ-танкерів, навігація яких залежить від послуг "Атомфлоту".

Докладніше – в статті Олега Савицького Криголами проти санкцій: як РФ обходить обмеження на продаж енергоресурсів.