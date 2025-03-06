Что помогло России обходить энергетические санкции ЕС и Британии

Британская компания Shell, а также европейские компании продолжают покупать сжиженный газ с подсанкционного российского терминала "Арктик СПГ 2". А помогают в этом ледоколы российской госкомпании "Атомфлот" – в отношении которой также действуют западные санкции.

Об этом свидетельствуют результаты расследования Greenpeace Unearthed – и эти данные стали вызовом для многих стран, прежде всего для Великобритании.

О том, что стало известно благодаря расследователям и какую реакцию уже вызвал этот скандал, читайте в статье стратегического советника Razom We Stand Олега Савицкого Ледоколы против санкций: как РФ обходит ограничения на продажу энергоресурсов. Далее – краткое ее изложение.

Российский газ продолжает бесперебойно поступать на европейский континент и на мировые рынки с терминала "Ямал СПГ", расположенного в Обской губе за Полярным кругом.

Он был построен компанией "Новатэк" в порту Сабетта и запущен в 2017 году в сотрудничестве с французскими и китайскими компаниями.

Зимой и весной воды вокруг терминала "Ямал СПГ" покрываются толстым слоем льда.

СПГ-танкеры (экспорт газа обеспечивают 15 специализированных танкеров) во время ледового сезона часто нуждаются в помощи атомных ледоколов "Атомфлота", чтобы пробиться сквозь лед.

Российский "Атомфлот" находится под санкциями США и Великобритании с мая 2023 года как часть ответа на российское вторжение в Украину. Евросоюз, который также ввел собственные санкции против "Атомфлота" в феврале 2023 года, в официальных заявлениях описывает компанию как "ключевую" для российской "арктической углеводородной стратегии" и значительный вклад в финансирование российским правительством войны в Украине.

Но при этом ледоколы "Атомфлота" продолжают помогать танкерам транспортировать российский газ западным странам.

Расследование Unearthed (журналистский проект британского Greenpeace) выявило, что по меньшей мере пять танкеров с газом для компании Shell прошлой зимой и весной прошли в конвое с ледоколами "Атомфлота", чтобы достичь открытых морских пространств.

Грузы были отправлены на терминал Montoir LNG в Бретани (Франция), а затем перегружены на суда, зафрахтованные Shell, для транспортировки в Турцию, Кувейт или Индию.

Unearthed также проанализировал более широкую выборку 30 других партий российского СПГ, доставленных в порты ЕС в течение последнего ледового сезона, и обнаружил, что три четверти из них сопровождались атомными ледоколами, находящимися под санкциями.

Собственная модель ценообразования "Атомфлота" на услуги ледоколов предполагает, что сопровождение одной партии СПГ через арктические воды стоит около 300 тысяч фунтов стерлингов.

Доходы от этих операций в конечном итоге поддерживают военные усилия России и производство вооружений, где предприятия "Росатома" играют значительную роль.

Координатор программ Global Witness по противодействию преступлениям индустрии ископаемого топлива Май Рознер подчеркивает, что западные нефтяные гиганты играют центральную роль в многочисленных кризисах, которые накладываются друг на друга.

"Если они полагаются на компанию, попавшую под санкции, чтобы пробиться сквозь арктические льды, которые уже тают из-за изменения климата, вызванного выбросами, то им придется отвечать еще больше", – говорит она.

И хотя компания Shell в марте 2022 года извинялась и обещала постепенно прекратить "участие во всех российских поставках углеводородов", она признает "все еще имеет одно долгосрочное контрактное обязательство" – до 2041 года.

Если суды или британский санкционный регулятор обнаружат, что Shell нарушила санкции, это может быть уголовным преступлением.

В то же время британские страховые брокеры обеспечивают морским страхованием не менее 12 танкеров, которые перевозят газ для "Ямал СПГ". Великобритания должна срочно расширить свои санкции и ввести запрет страховых услуг для СПГ-танкеров, навигация которых зависит от услуг "Атомфлота".

Подробнее – в статье Олега Савицкого Ледоколы против санкций: как РФ обходит ограничения на продажу энергоресурсов.