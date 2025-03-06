Криголами проти санкцій: як РФ обходить обмеження на продаж енергоресурсів

Британська компанія Shell, а також європейські компанії продовжують купляти зріджений газ з підсанкційного російського термінала "Арктик СПГ 2". А допомагають у цьому криголами російської держкомпанії "Атомфлот" – щодо якої також діють західні санкції.

Про це свідчать результати розслідування Greenpeace Unearthed – і ці дані стали викликом для багатьох країн, насамперед для Великої Британії.

Спробуємо детальніше пояснити, що стало відомо завдяки розслідувачам і яку реакцію вже викликав цей скандал.

Як РФ продовжує морські поставки газу

Російський газ продовжує безперебійно надходити на європейський континент та на світові ринки з термінала "Ямал СПГ", що розташований в Обській губі за Полярним колом.

Цей термінал потужністю 16,5 млн тонн на рік був побудований компанією "Новатек" в порту Сабетта та запущений у 2017 році у співпраці з французькими та китайськими компаніями. Цілорічний експорт з нього обслуговують 15 спеціалізованих СПГ-танкерів льодового класу.

Після виходу з порту Сабетта скраплений природний газ (СПГ) переправляється в європейські хаби, де його легко змішати з іншими джерелами газу, що ускладнює його відстеження. Саме таким шляхом російський газ продовжує потрапляти на ринки ЄС, приносячи мільярдні доходи Кремлю.

Розслідування Greenpeace показує, що російські атомні криголами, які перебувають під санкціями, регулярно супроводжують танкери з російським СПГ в Обській губі та через Північний морський шлях.

Ці судна, що належать держкорпорації "Росатом", є критично важливими для забезпечення експорту газу з арктичних проєктів "Новатеку", включаючи підсанкційний "Арктик СПГ 2".

Взимку і навесні води навколо термінала "Ямал СПГ" вкриваються товстим шаром льоду. СПГ-танкери під час льодового сезону часто потребують допомоги атомних криголамів "Атомфлоту", щоб пробитися крізь кригу.

Розслідування Unearthed (журналістський проєкт британського Greenpeace) виявило, що

компанія Shell придбала щонайменше 350 тисяч тонн російського зрідженого газу за останні 13 місяців.

І це незважаючи на попередні зобов'язання поступово припинити свою участь у російських вуглеводнях.

Поставки СПГ, про які йдеться, супроводжувалися через Арктику атомними криголамами, що експлуатуються "Атомфлотом", дочірньою компанією "Росатома", яка перебуває під санкціями Великої Британії, США та ЄС з 2023 року.

Міжнародні юристи припускають, що навіть якщо Shell не здійснювала прямих платежів "Атомфлоту", будь-яка ділова угода, залежна від підсанкційного суб'єкта, може порушувати фінансові санкції Великої Британії.

Розслідувачі використали бази даних з відстеження суден і торгівлі, щоб відстежити п'ять вантажів СПГ, куплених Shell минулої зими і весни у компанії "Ямал СПГ", які вийшли з Сабетти і пройшли в конвої з криголамами "Атомфлоту", щоб досягти відкритих морських просторів.

У кожному з цих випадків танкер з вантажем Shell був єдиним судном, що йшло за криголамом, що свідчить про те, що компанія користувалася послугами криголама виключно в той час.

Вантажі були відправлені на термінал Montoir LNG у Бретані (Франція), а потім перевантажені на судна, зафрахтовані Shell, для транспортування до Туреччини, Кувейту або Індії.

Митні декларації, звітність з відкритих джерел та відстеження суден показали, що кожен з вантажів був перевантажений в Монтуарі на судно, зафрахтоване Shell.

Unearthed також проаналізував ширшу вибірку 30 інших партій російського СПГ, доставлених до портів ЄС протягом останнього льодового сезону, і виявив, що три чверті з них супроводжувалися атомними криголамами, що перебувають під санкціями.

Власна модель ціноутворення "Атомфлоту" на послуги криголамів передбачає, що супровід однієї партії СПГ через арктичні води коштує близько 300 тисяч фунтів стерлінгів.

Доходи від цих операцій зрештою підтримують військові зусилля Росії та виробництво озброєнь, де підприємства "Росатому" відіграють значну роль.

У Британії вимагають покарань

Важливий момент: російський "Атомфлот" перебуває під санкціями США та Великої Британії з травня 2023 року як частина відповіді на російське вторгнення в Україну.

Євросоюз, який також запровадив власні санкції проти "Атомфлоту" в лютому 2023 року, в офіційних заявах описує компанію як "ключову" для російської "арктичної вуглеводневої стратегії" та значний внесок у фінансування російським урядом війни в Україні.

Фінансист сер Білл Браудер, засновник міжнародної кампанії за правосуддя у справі Магнітського, різко засудив триваючу торгівлю російським СПГ та заявив, що компанії, які причетні до порушення санкцій проти "Атомфлоту", мають бути притягнуті до юридичної відповідальності.

"Якщо компанії отримують вигоду від використання російського криголама, що перебуває під санкціями, для транспортування свого СПГ, то, наскільки я розумію, це є порушенням санкцій і має бути покаране", – стверджує він.

А британський адвокат Пітер Колдуелл, що спеціалізується на санкціях у Doughty Street chambers, зазначив:

"Будь-яка ділова угода, що залежить від участі підсанкційної особи, ймовірно, має дуже високий ризик порушення санкцій".

Правозахисники з британської організації Global Witness зі свого боку відзначили, що Shell та інші нафтогазові компанії десятиліттями підтримували розвиток видобутку викопного палива в Росії, ігноруючи зростання авторитаризму Путіна. А також, після жорстокого вторгнення в Україну, вони неодноразово підривали дух санкцій.

"Західні нафтові гіганти відіграють центральну роль у численних кризах, що накладаються одна на одну. Якщо вони покладаються на компанію, що потрапила під санкції, щоб пробитися крізь арктичні льоди, які вже тануть через зміну клімату, спричинену викидами, то їм доведеться відповідати ще більше", – сказала Май Рознер, координаторка програм Global Witness з протидії злочинам індустрії викопного палива.

Що далі?

У березні 2022 року, після жорсткої міжнародної критики за купівлю партії російської сирої нафти за зниженою ціною, компанія Sell вибачалася і обіцяла поступово припинити "участь у всіх російських поставках вуглеводнів".

У липні 2023 року компанія заявила, що припинила майже всі закупівлі нафти і СПГ, але "все ще мала одне довгострокове контрактне зобов'язання". Це контрактне зобов'язання з "Новатеком" на постачання 900 тисяч тонн газу з "Ямал СПГ" щороку до 2041 року.

Якщо суди або санкційний регулятор Казначейства Великої Британії, Управління з виконання фінансових санкцій (OFSI), виявлять, що Shell порушила санкції, отримуючи поставки російського СПГ за сприяння "Атомфлоту", це може бути кримінальним злочином.

З 2016 року OFSI наклало штрафи на 10 компаній, що перебувають під санкціями, і, як відомо, розслідує ще 318 потенційних порушень.

Водночас британські страхові брокери забезпечують морським страхуванням щонайменше 12 танкерів, які перевозять газ для "Ямал СПГ", в тому числі шість суден, керованих компанією Seapeak Maritime з офісом у Глазго.

Велика Британія повинна терміново розширити свої санкції та ввести заборону страхових послуг для СПГ-танкерів, навігація яких залежить від послуг "Атомфлоту".

Якщо цього не зробити, це дозволить Shell та іншим західним компаніям продовжувати підтримувати російський експорт СПГ на світові ринки, підриваючи ширший економічний тиск на Кремль.

Автор: Олег Савицький,

стратегічний радник Razom We Stand