ЗМІ повідомили дату зустрічі начальників штабів щодо України, яку анонсував Макрон

Зустріч начальників штабів армій тих європейських країн, які потенційно готові брати участь у європейському контингенті в Україні, відбудеться в Парижі наступного вівторка, 11 березня.

Про це Le Figaro розповіли джерела з оточення французького президента Емманюеля Макрона, пише "Європейська правда".

Макрон анонсував зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України у своїй промові напередодні.

Сам французький президент також буде присутній на цій зустрічі у Парижі, зазначає видання.

Як раніше заявляв Макрон, зустріч буде присвячена можливому "розгортанню європейських сил" в Україні, які "не підуть воювати на лінію фронту", а "гарантуватимуть повне дотримання" миру після його встановлення.

Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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