СМИ сообщили дату встречи начальников штабов по Украине, которую анонсировал Макрон

Встреча начальников штабов армий тех европейских стран, которые потенциально готовы участвовать в европейском контингенте в Украине, состоится в Париже в следующий вторник, 11 марта.

Об этом Le Figaro рассказали источники из окружения французского президента Эмманюэля Макрона, пишет "Европейская правда".

Макрон анонсировал встречу начальников штабов из стран "коалиции решительных" по Украине в своей речи накануне.

Сам французский президент также будет присутствовать на этой встрече в Париже, отмечает издание.

Как ранее заявлял Макрон, встреча будет посвящена возможному "развертыванию европейских сил" в Украине, которые "не пойдут воевать на линию фронта", а "будут гарантировать полное соблюдение" мира после его установления.

Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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