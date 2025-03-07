Трамп відповів, чи користується Путін зупинкою поставок допомоги Україні від США
Американський президент Дональд Трамп прокоментував, чи користується кремлівський правитель Владімір Путін тим, що США зупинили поставки військової допомоги Україні та припинили обмін розвідданими.
Про це Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті, повідомляє "Європейська правда".
Коли його спитали, чи має Путін перевагу від зупинки поставок допомоги і обміну розвідданими з Україною, Трамп відповів: "Він (Путін – Ред.) робить те, що зробив би будь-хто".
При цьому Трамп знову повторив своє переконання щодо того, що господар Кремля хоче припинити розв'язану війну проти України.
"Я думаю, він (Путін. – Ред.) хоче, щоб це припинилося і залагодилося, і я думаю, він б'є їх (Україну – Ред.) сильніше, ніж раніше, і я думаю, що, ймовірно, будь-хто на його місці зробив би це прямо зараз", – сказав американський президент.
Трамп також заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.
Крім того, він пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.