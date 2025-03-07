Трамп ответил, пользуется ли Путин остановкой поставок помощи Украине от США

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал, пользуется ли кремлевский правитель Владимир Путин тем, что США остановили поставки военной помощи Украине и прекратили обмен разведданными.

Об этом Трамп сказал журналистам в Овальном кабинете, сообщает "Европейская правда".

Когда его спросили, имеет ли Путин преимущество от остановки поставок помощи и обмена разведданными с Украиной, Трамп ответил: "Он (Путин – Ред.) делает то, что сделал бы любой".

При этом Трамп вновь повторил свое убеждение относительно того, что хозяин Кремля хочет прекратить развязанную войну против Украины.

"Я думаю, он (Путин. – Ред.) хочет, чтобы это прекратилось и уладилось, и я думаю, он бьет их (Украину – Ред.) сильнее, чем раньше, и я думаю, что, вероятно, любой на его месте сделал бы это прямо сейчас", – сказал американский президент.

Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.