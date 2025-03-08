Як Євросоюз розпочинає "гонку озброєнь" з Кремлем та чи дістанеться зброя Україні

6 березня у Брюсселі пройшов позачерговий саміт Євросоюзу, на якому лідери держав-членів обговорювали лише два питання: європейська безпека і підтримка України.

По суті, лідери ЄС вирішували, що їм робити у новій реальності, коли покладатися на оборонний союз із США стало безглуздо; коли Україна опинилася під тиском і шантажем адміністрації Трампа; та коли реальність нової військової агресії РФ проти інших європейських держав вже перестала викликати сумніви навіть у Західній Європі.

Про те, що саме відбувалося у Брюсселі, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС. Далі – стислий її виклад.

Ще до сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка сталась у Білому домі 28 лютого, в ЄС визріло переконання: період американської допомоги добіг завершення.

А отже, Європа має терміново, невідкладно змінити рамку своїх дій.

Ближче до ночі дипломати, що слідкували за зустріччю лідерів, почали повідомляти про "білий дим" – домовленість, на яку дали згоду лідери усіх держав Євросоюзу.

І вона стосується європейської безпеки.

Європа розпочне масштабні, безпрецедентні інвестиції у свій оборонний сектор та у закупівлю боєприпасів і обладнання для своїх збройних сил.

У заявах топпосадовців Євросоюзу, як-от президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, йдеться про фінансові ресурси на суму 800 млрд євро.

У Єврокомісії визнають, що це – оцінка коштів, які можуть бути задіяні у разі повноцінного використання усіх ресурсів нових програм країнами-членами. Але можна сміливо припустити, що такого не станеться, і реальні інвестиції у переозброєння будуть нижчими; у гіршому разі навіть у рази нижчими. Однак навіть у цьому разі обсяги мобілізованих коштів будуть історично рекордними для об’єднаної Європи у її нинішніх обрисах.

По суті, ЄС переходить у режим "гонки озброєнь".

І окремі лідери відверто це визнають, пояснюючи, що вони змушені відповідати на нарощування військових витрат агресивною Росією.

Юридичні рішення, про які йшлося на саміті, ще належить ухвалити, але навряд чи це затягнеться.

Незважаючи на те, що жодне рішення з прямою згадкою України одностайно затвердити не вдалося через прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, можна стверджувати, що бюджет оборони Євросоюзу допоможе також переозброювати ЗСУ.

І йдеться не лише про довгострокові наслідки, на кшталт розбудови оборонної промисловості, а й про термінове постачання для ЗСУ, і президентка Єврокомісії на цьому окремо наголошувала.

"У надзвичайні часи потрібні особливі заходи. Це переломний момент для Європи і для України, яка є частиною нашої європейської родини… Ми прагнемо миру завдяки силі", – заявила у четвер Урсула фон дер Ляєн

Однак детальний аналіз нових регуляцій ReArm Europe plan можна буде робити після його схвалення.

А ще 26 держав ЄС (без Угорщини) спільно погодили, швидкий шлях до фінансування ЗСУ через надання Україні права використовувати для військових закупівель значну частину європейського фінансування, а саме 18,1 млрд євро, що є відсотками від заморожених російських активів.

Докладніше про результати саміту – в матеріалі Сергія Сидоренка "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.