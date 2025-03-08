Как Евросоюз начинает "гонку вооружений" с Кремлем и достанется ли оружие Украине
Новости — Суббота, 8 марта 2025, 09:00 —
6 марта в Брюсселе прошел внеочередной саммит Евросоюза, на котором лидеры государств-членов обсуждали только два вопроса: европейская безопасность и поддержка Украины.
По сути, лидеры ЕС решали, что им делать в новой реальности, когда полагаться на оборонный союз с США стало бессмысленно; когда Украина оказалась под давлением и шантажом администрации Трампа; и когда реальность новой военной агрессии РФ против других европейских государств уже перестала вызывать сомнения даже в Западной Европе.
О том, что именно происходило в Брюсселе, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС. Далее – краткое ее изложение.
Еще до ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая произошла в Белом доме 28 февраля, в ЕС созрело убеждение: период американской помощи подошел к концу.
А значит, Европа должна срочно, безотлагательно изменить рамку своих действий.
Ближе к ночи дипломаты, следившие за встречей лидеров, начали сообщать о "белом дыме" – договоренности, на которую дали согласие лидеры всех государств Евросоюза.
И она касается европейской безопасности.
Европа начнет масштабные, беспрецедентные инвестиции в свой оборонный сектор и в закупку боеприпасов и оборудования для своих вооруженных сил.
В заявлениях топ-чиновников Евросоюза, например президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен, речь идет о финансовых ресурсах на сумму 800 млрд евро.
В Еврокомиссии признают, что это – оценка средств, которые могут быть задействованы в случае полноценного использования всех ресурсов новых программ странами-членами. Но можно смело предположить, что такого не произойдет, и реальные инвестиции в перевооружение будут ниже; в худшем случае даже в разы ниже. Однако даже в этом случае объемы мобилизованных средств будут исторически рекордными для объединенной Европы в ее нынешних очертаниях.
По сути, ЕС переходит в режим "гонки вооружений".
И отдельные лидеры откровенно это признают, объясняя, что они вынуждены отвечать на наращивание военных расходов агрессивной Россией.
Юридические решения, о которых шла речь на саммите, еще предстоит принять, но вряд ли это затянется.
Несмотря на то, что ни одно решение с прямым упоминанием Украины единогласно утвердить не удалось из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, можно утверждать, что бюджет обороны Евросоюза поможет также перевооружать ВСУ.
И речь идет не только о долгосрочных последствиях, вроде развития оборонной промышленности, но и о срочных поставках для ВСУ, и президент Еврокомиссии это отдельно подчеркивала.
"В чрезвычайные времена нужны особые меры. Это переломный момент для Европы и для Украины, которая является частью нашей европейской семьи... Мы стремимся к миру благодаря силе", – заявила в четверг Урсула фон дер Ляйен
Однако детальный анализ новых регуляций ReArm Europe plan можно будет делать после его одобрения.
А еще 26 государств ЕС (без Венгрии) совместно согласовали, быстрый путь к финансированию ВСУ через предоставление Украине права использовать для военных закупок значительную часть европейского финансирования, а именно 18,1 млрд евро, что является процентами от замороженных российских активов.
Подробнее о результатах саммита – в материале Сергея Сидоренко "Да" перевооружению Европы, "почти да" помощи Украине: о чем договорился оборонный саммит ЕС.