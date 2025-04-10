Британія наклала санкції на генпрокурора Грузії і ще трьох посадовців

Велика Британія у четвер, 10 квітня, оголосила про санкції проти чотирьох грузинських посадовців, звинувативши їх у серйозних порушеннях прав людини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві британського уряду.

Під британські санкції потрапили, зокрема, генпрокурор Грузії Гіоргі Габіташвілі, голова Спеціальної слідчої служби Карло Кацитадзе, перший заступник міністра внутрішніх справ Грузії Шалва Бедоідзе, заступник начальника Департаменту спеціальних завдань Мірза Кезевадзе.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Британії та заморожування активів.

"Сцени жорстокого насильства проти протестувальників, журналістів та опозиційних діячів у Грузії були справді шокуючими. За більш ніж 100 днів влада Грузії не змогла притягнути винних до відповідальності, що суперечить заявам "Грузинської мрії" про забезпечення демократичного майбутнього для своїх громадян", – заявив очільник британського МЗС Девід Леммі.

За його словами, ці санкції демонструють, що Британія "не змириться з такою кричущою відсутністю підзвітності з боку відповідальних осіб", і "буде продовжувати розглядати всі доступні варіанти, поки Грузія не змінить свою нинішню траєкторію".

2 квітня Велика Британія запровадила санкції проти грузинських суддів Левана Мурусидзе і Михайла Чинчаладзе.

Причиною введення санкцій проти Чинчаладзе і Мурусидзе називають корупцію і судові рішення, ухвалені та прийняті на користь керівної партії країни "Грузинської мрії", а також сумнівні призначення суддів.

Британський уряд підозрює суддів у причетності до корупційних схем, а також політизованого управління судовою системою.

Нагадаємо, у грудні Британія і США оголосили санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії та інших представників силових структур.