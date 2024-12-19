США наклали санкції на главу МВС Грузії за розгін протестів

Сполучені Штати оголосили про запровадження санкцій проти двох грузинських посадовців за причетність до репресій проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Міністерство фінансів і Державний департамент США.

Під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.

Санкції запровадили відповідно до Акта Магнітського, який передбачає обмеження за порушення прав людини.

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"Міністерство внутрішніх справ Грузії відповідальне за жорстокі та насильницькі репресії проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників, зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року", – пояснили в Держдепі.

Там також оголосили про додаткові візові обмеження для грузинських громадян та членів їхніх сімей, зокрема співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також місцевих посадовців.

Раніше Держдеп США оголосив про заборону видачі віз 20 особам, дотичним до придушення демократії у Грузії, серед них – урядовці і депутати.

Крім того, Велика Британія в четвер також оголосила про санкції проти п'яти грузинських високопосадовців, відповідальних за насильницькі напади на журналістів та мирних протестувальників.