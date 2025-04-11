Посланці Трампа і Путіна зустрілися у Петербурзі

Спецпосланці лідерів США і РФ 11 квітня провели зустріч у Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і спецпредставник правителя РФ з інвестиційно-економічної співпраці Кирил Дмитрієв у п’ятницю провели зустріч у Санкт-Петербурзі.

Зустріч пройшла у готелі "Гранд-Європа". Деталей обговорень поки не повідомляють.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков раніше не став відповідати на запитання про те, чи планується зустріч Віткоффа з Путіним.

10 квітня США і Росія обмінялися заручниками, серед звільнених є жінка, яка задонатила на підтримку України.

Крім того, делегації США та Росії 10 квітня зустрілися у Стамбулі для переговорів щодо дипмісій.