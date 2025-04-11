Посланці Трампа і Путіна зустрілися у Петербурзі
Новини — П'ятниця, 11 квітня 2025, 13:48 —
Спецпосланці лідерів США і РФ 11 квітня провели зустріч у Санкт-Петербурзі.
Про це повідомляє російський "Интерфакс", пише "Європейська правда".
Спеціальний посланник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф і спецпредставник правителя РФ з інвестиційно-економічної співпраці Кирил Дмитрієв у п’ятницю провели зустріч у Санкт-Петербурзі.
Зустріч пройшла у готелі "Гранд-Європа". Деталей обговорень поки не повідомляють.
Речник Кремля Дмитрій Пєсков раніше не став відповідати на запитання про те, чи планується зустріч Віткоффа з Путіним.
10 квітня США і Росія обмінялися заручниками, серед звільнених є жінка, яка задонатила на підтримку України.
Крім того, делегації США та Росії 10 квітня зустрілися у Стамбулі для переговорів щодо дипмісій.
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