США та Росія обмінялися заручниками: серед звільнених жінка, яка задонатила Україні

У четвер, 10 квітня, Росія та США провели обмін полоненими у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі.

Про це пише Wall Street Journal, передає "Європейська правда".

Зазначається, що Росія звільнила Ксенію Кареліну – громадянку США та Росії, яку минулого року було засуджено до 12 років колонії за "державну зраду" через пожертву менш як 100 доларів благодійній організації, що підтримує Україну.

Фото: Wall Street Journal

У відповідь США звільнили Артура Петрова – громадянина Німеччини та Росії, якого було заарештовано на Кіпрі на запит США за підозрою в незаконному експорті мікроелектроніки до Росії.

За словами представника Центрального розвідувального управління, переговори щодо обміну вели директор ЦРУ Джон Редкліфф і представник російської розвідки. Сам Редкліфф був присутній в аеропорту Абу-Дабі під час обміну та особисто зустрів Кареліну.

"Сьогодні президент Трамп повернув ще одну незаконно утримувану американку з Росії", – заявив Редкліфф.

Американська сторона підозрює, що Петров, використовуючи компанію на Кіпрі, закуповував електроніку під прикриттям комерційного використання та відправляв її в Санкт-Петербург до компанії, яка працює на російське військо.

Кареліна жила в Лос-Анджелесі та працювала косметологинею в спа-салоні у Беверлі-Гіллз. Її затримали в російському Єкатеринбурзі після прибуття до рідних наприкінці 2023 року.

У США наголосили, що цей обмін є позитивним кроком, хоча ще чимало американців залишаються за ґратами в Росії.

Це вже другий обмін між Росією та США з моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента в січні. У лютому Росія звільнила американського вчителя Марка Фогеля під час візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа.

Тоді Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.