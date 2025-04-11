Посланники Трампа и Путина встретились в Петербурге
Спецпосланники лидеров США и РФ 11 апреля провели встречу в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда".
Специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и спецпредставитель правителя РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в пятницу провели встречу в Санкт-Петербурге.
Встреча прошла в гостинице "Гранд-Европа". Деталей обсуждений пока не сообщается.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее не стал отвечать на вопрос о том, планируется ли встреча Уиткоффа с Путиным.
10 апреля США и Россия обменялись заложниками, среди освобожденных есть женщина, которая задонатила в поддержку Украины.
Кроме того, делегации США и России 10 апреля встретились в Стамбуле для переговоров по дипмиссиям.