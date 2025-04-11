Reuters: у Європі вважають, що Трамп не має чіткого плану щодо війни в Україні

Європейські посадовці, які контактували з адміністрацією Дональда Трампа, вважають, що вона не має чіткого плану припинення війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters.

Двоє європейських посадовців, які нещодавно спілкувались із адміністрацією Трампа, розповіли на умовах анонімності Reuters, що на переговорну групу щодо України тиснуть для швидкого досягнення результатів.

Це викликало побоювання, що США можуть піти на кроки, які можуть підірвати не лише Україну, але й європейську архітектуру безпеки, сказали джерела Reuters.

Також співрозмовники агентства зазначили, що не були заспокоєні обговореннями з Білим домом та не отримали враження, що у США є чіткі кінцеві цілі.

Два високопоставлені західні дипломати, які підтримують зв'язок з адміністрацією Трампа, сказали Reuters, що, на їхню думку, Вашингтону бракує "чіткого плану" щодо того, як діяти далі та що робити, якщо Росія продовжуватиме зволікати.

"Ми іноді чуємо суперечливі речі з різних частин адміністрації. Це також додає відчуття, що тут немає реального плану", – сказав Reuters один з дипломатів.

Також агентство дізналось, що у Білому домі досі не створили скоординованого процесу формування політики щодо України.

"Всупереч стандартній практиці, Рада національної безпеки провела лише одну principals' meeting – зустріч за участю всіх або більшості головних радників президента з питань національної безпеки – з цього питання", – ідеться в матеріалі.

У публікації Reuters також ішлось, що окремі дії та заяви посланника президента США Стіва Віткоффа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику в Білому домі та серед республіканців.

Також ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.