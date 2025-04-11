Reuters: в Европе считают, что Трамп не имеет четкого плана по войне в Украине

Европейские чиновники, которые контактировали с администрацией Дональда Трампа, считают, что она не имеет четкого плана прекращения войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнало агентство Reuters.

Двое европейских чиновников, которые недавно общались с администрацией Трампа, рассказали на условиях анонимности Reuters, что на переговорную группу по Украине давят для быстрого достижения результатов.

Это вызвало опасения, что США могут пойти на шаги, которые могут подорвать не только Украину, но и европейскую архитектуру безопасности, сказали источники Reuters.

Также собеседники агентства отметили, что не были успокоены обсуждениями с Белым домом и не получили впечатление, что у США есть четкие конечные цели.

Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией Трампа, сказали Reuters, что, по их мнению, Вашингтону не хватает "четкого плана" относительно того, как действовать дальше и что делать, если Россия будет продолжать медлить.

"Мы иногда слышим противоречивые вещи из разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет реального плана", – сказал Reuters один из дипломатов.

Также агентство узнало, что в Белом доме до сих пор не создали скоординированного процесса формирования политики в отношении Украины.

"Вопреки стандартной практике, Совет национальной безопасности провел только одну principals' meeting – встречу с участием всех или большинства главных советников президента по вопросам национальной безопасности – по этому вопросу", – говорится в материале.

В публикации Reuters также говорилось, что отдельные действия и заявления посланника президента США Стива Уиткоффа, касающиеся урегулирования российского полномасштабного вторжения в Украину, вызвали критику в Белом доме и среди республиканцев.

Также СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.