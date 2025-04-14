Сербію "занепокоїло" визнання Суданом незалежності Косова

Міністерство закордонних справ Сербії засудило рішення Судану визнати незалежності Косова як держави.

Заяву МЗС Сербії цитує KoSSev, передає "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Сербії висловило "глибоке занепокоєння" нещодавнім рішенням Судану визнати незалежність Косова.

Сербське міністерство підкреслило, що визнання Косова є "серйозним порушенням міжнародного права, Статуту ООН і чинної Резолюції Ради Безпеки ООН 1244".

У заяві також ставиться під сумнів довіра до чинного перехідного уряду Судану, який з 2023 року бореться з внутрішнім конфліктом.

"Чинна політична ситуація в Судані, що характеризується невизначеністю і відсутністю легітимності, ставить під сумнів обґрунтованість таких міжнародних рішень", – йдеться у заяві.

Сербія наголосила, що статус Косова має бути вирішений шляхом діалогу, а не односторонніх дій.

"Це рішення не тільки суперечить міжнародним правовим нормам, але й підриває зусилля з мирного врегулювання відносин на Балканах", – заявили в міністерстві.

Уряд Сербії закликав міжнародне співтовариство дотримуватися принципів Статуту ООН і утриматися від визнання односторонньо проголошеної незалежності Косова, особливо закликавши Судан переглянути своє рішення "з огляду на складність і чутливість питання".

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році після війн кінця 1990-х років між сербськими військами та етнічними албанськими повстанцями у провінції, яка на той час була частиною Сербії.

У Приштині стверджують, що незалежність Косова визнали понад 100 держав. Натомість Сербія заявляє, що переконала деякі країни відкликати це визнання.

Серед держав, які не визнають Косово – Росія та Китай, постійні члени Ради безпеки ООН, а також пʼять членів ЄС – Греція, Іспанія, Кіпр, Румунія та Словаччина. Не визнає Косова й Україна.

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